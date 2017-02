"Taboo": Neues Original bei Amazon Prime mit Franke Potente

Ende März startet Amazon Prime mit "Taboo" sein nächstes Original. Mit Tom Hardy und Franka Potente ist die Drama-Serie hochkarätig besetzt.



Wenn Tom Hardy ("Mad Max: Fury Road"), Ridley Scott ("The Man in the High Castle") und Steven Knight ("Peaky Blinders") zusammenarbeiten, dann bahnt sich Großes an. "Taboo" nennt sich die Serie, die ab 31. März exklusiv auf Amazon Prime Video zur Verfügung steht und mit Tom Hardy und Franka Potente in den Hauptrollen hochkarätig besetzt ist. Die insgesamt acht Episoden liegen den Zuschauern wahlweise im englischen Originalton oder in der deutschen Synchronfassung vor.