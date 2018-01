"Tabula Rasa" im ZDFneo

Am Mittwochabend startet auf ZDFneo die belgisch-deutsche Psycho-Thriller-Serie "Tabula Rasa". Nach "Countdown Copenhagen" und "Sylvia's Cats" zeigt der Sender die nächste internationale Serien-Koproduktion.



Die neun Folgen der Serie laufen ab dem 31. Januar jeweils mittwochs um 23.15 Uhr. Hauptfigur der Serie ist Annemie D'Haeze (Veerle Baetens), genannt Mie. Sie leidet nach einem Verkehrsunfall an anterograder Amnesie. Um ihre Erinnerungen zu speichern, muss sie alles in einem Notizbuch festhalten.