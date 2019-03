"Tag der Heldinnen": Sixx feiert Weltfrauentag

Sixx feiert Powerfrauen am Weltfrauentag mit dem "Tag der Heldinnen". Im TV, Online, auf Social Media und in der Sixx-App porträtiert das Doku-Special "Heldinnen - Be true. Be you." sieben besondere Frauen.

Was sie verbindet, verriet der TV-Sender am Mittwoch: Sie alle haben sich für ihren ganz eigenen Weg entschieden, brechen mit gesellschaftlichen Konventionen und verweigern sich klassischen weiblichen Rollenbildern.



So wie Tatortreinigerin Janine. Mit Anfang 20 verlor sie ihre Eltern, seit rund zehn Jahren steht der Tod bei der Mutter eines kleinen Sohnes auch beruflich im Fokus. Für das Doku-Special begleitet Moderatorin Melanie Schmitt die 39-Jährige zu einem Einsatz: die Reinigung eines Badezimmers, in dem eine Leiche acht Wochen lang unentdeckt lag.