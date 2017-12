"Tagesschau"-App jetzt auch auf der Apple Watch

Die "Tagesschau"-App wurde erst vor einem Jahr von Grund auf erneuert. Mit der jüngsten Aktualisierung auf Version 2.3 unterstützt sie jetzt auch die Apple Watch.



Die Anwendung der am meisten geschauten Nachrichtensendung "Tagesschau" ist auch auf Smartphones und Tablets eine verlässliche und weit verbreitete Quelle für aktuelle Nachrichten. Jetzt will sie auf dem Handgelenk neues Terrain erobern. In der Version 2.3 bietet sie Support für die Apple Watch, was sogar kleine Videos auf der Smartwatch ermöglicht.