Tagesschau: App kann jetzt Bild-in-Bild und mehr

Fünf Monate hat es gebraucht, bis ein neues Update für die "Tagesschau"-App für Smartphones und Tablets herausgebracht wurde. Nun steht die neue Version mit einigen interessanten Neuerungen in den App Stores bereit.



Was man schon von Apps wie YouTube und Facebook kennt, wurde jetzt auch in der hiesigen Smartphone-Anwendung der "Tagesschau" adaptiert. Die Rede ist vom sogenannten "Bild-in-Bild"-Feature, welches das Schauen eines Videos beim weiteren Verwenden der App erlaubt. So wandert das Bewegtbild dann im Kleinformat in eine Displayecke, während der Rest der Oberfläche wie gewohnt benutzbar ist.