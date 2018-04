Tagesschau24 nimmt Homosexualität im Islam unter die Lupe

Der Journalist Constantin Schreiber will im "moscheereport" herausfinden, wie in muslimischen Ländern mit gleichgeschlechtlicher Liebe umgegangen wird. Ist Homosexualität dort immer noch eine Sünde?



In einigen Ländern werden homosexuelle Praktiken sogar mit dem Tod bestraft. Dennoch ist gleichgeschlechtliche Liebe unter Muslimen Realität. Tagesschau24 widmet sich im "moscheereport" an diesem Mittwoch, um 20.15 Uhr, um Homosexualität in muslimischen Ländern.