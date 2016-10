"Tagesthemen" gingen mit Ingo Zamperoni auf Sendung

Ingo Zamperoni hat seinen Wiedereinstieg bei den "Tagesthemen" gemeistert, auch wenn er vorerst auf einen Schlusssatz, wie ihn sein Vorgänger Thomas Roth gebrauchte, vorerst verzichte.



Ingo Zamperoni (42) hat seine Premiere als neuer Hauptmoderator der ARD-"Tagesthemen" souverän absolviert. "Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freu' mich, Sie wieder zu den 'Tagesthemen' begrüßen zu dürfen", sagte er am Montagabend zu Beginn des Nachrichtenmagazins. Zamperoni - im dunklen Anzug und mit roter Krawatte - präsentierte ohne Versprecher unter anderem Berichte über das Freihandelsabkommen Ceta und den Tag der Bibliotheken.