"Tagesthemen" und "heute-journal" feiern 40. Geburtstag

Es ist eine ganz neue Art Nachrichtensendung, als 1978 die ARD-"Tagesthemen" und das "heute-journal" im ZDF starten. Das Konzept gilt heute noch als aktuell - auch wenn die Optik sich geändert hat, das Internet hinzukam und alles schneller geworden ist.



In Hamburg begann die Revolution mit einem missgestimmten "Tagesschau"-Chefsprecher: Aus Protest, dass er und seine Kollegen bei den "Tagesthemen" nur noch an zweiter Stelle nach dem Moderator standen, raschelte Karl-Heinz Köpcke in der ersten Sendung unüberhörbar mit dem Papier und gähnte auch noch. Das neue, 30 Minuten lange Format ersetzte die Spätausgabe der "Tagesschau". Viele Zuschauer empfanden den Start als "kleine Revolution", manche die Sendung als "gewöhnungsbedürftig", so der für die ARD-aktuell-Formate zuständige Norddeutsche Rundfunk (NDR).



Das "heute-journal" im ZDF startete mit Dieter Kronzucker - ebenfalls am 2. Januar 1978. Kronzucker begann die erste Ausgabe ganz sachlich: "Also, wir begrüßen Sie zum heute-journal." Mit "Antenne und Phantasie" sollte die Sendung gemacht werden, schrieb der damalige Chefredakteur Reinhard Appel. 40 Jahre später halten Claus Kleber (62) und Marietta Slomka (48) das Konzept für unverwechselbar. "Die Moderatoren haben eine eigene Persönlichkeit, die Autoren eine eigene Handschrift und natürlich sind Interviews ein wichtiger Bestandteil und sicher ein Markenkern", sagt Slomka. Die Grundidee habe Bestand, aber das Tempo habe sich erhöht, mehr Infos und Bilder müssten auf Authentizität geprüft werden.