"Take Me Out": RTL verkuppelt wieder

Auch abseits von "Der Bachelor" gibt RTL datingwilligen Frauen wieder die Gelegenheit, möglicherweise den Mann ihrer Träume zu finden. In der Dating-Show "Take me out" müssen die Damen zeigen, dass sie es auch wert sind.



RTL kuppelt wieder. Hierzu startet der Sender am 4. Februar 2017 um 22.15 Uhr die neue Dating-Show "Take Me Out". Comedian Ralf Schmitz nimmt dabei zunächst 30 Single-Ladies genau unter die Lupe, um herauszufinden, wie die Damen ticken. Gegen diese 30 Damen muss ein Mann antreten, der über drei Spielrunden hinweg die Auswahl nach und nach einschränkt.