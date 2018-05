"Takeshi's Castle"-Comeback im Mai bei Comedy Central

Alles neu macht der Mai - zumindest so halb. Comedy Central kündigt jetzt die Highlights für den kommenden Monat an. Außer "Takeshi's Castle" sind auch "American Dad" und das "Roast Battle UK" dabei.



Von der "ultimativen Battle Show der besten Comedians aus UK", über neue Episoden von "American Dad" bis hin zu einem Einblick in das obszöne Treiben der Bellacourt-Schwestern in neuen Folgen von "Another Period" - bei Comedy Central ist einiges Neues im Mai geboten.



Und auch Fans des Massen-Parcours "Takeshi's Castle" dürfen sich auf eine neue Staffel freuen. Jeden Samstag kommentiert Oliver Kalkofe ab 22 Uhr die neuen Folgen.