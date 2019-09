"Talk am Dienstag" kontroverser Start mit 1,4 Mio. Zuschauern

Von den dritten Programmen ins Erste: Die neue ARD-Reihe "Talk am Dienstag" ist mit 1,41 Millionen Zuschauern gestartet, wird aber in den Medien trotzdem teilweise heftig kritisiert.



Zum Auftakt war die "NDR Talk Show" zu sehen, die ab 22.45 Uhr auf einen Marktanteil von 11,6 Prozent kam, wie das Erste am Mittwoch mitteilte. Die Moderation der Talkrunde in Hamburg übernahmen Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt, die mit der Talksendung bisher schon im NDR Fernsehen zu sehen waren. Nach Angaben des Senders hatte die "NDR Talk Show" dort in diesem Jahr im Schnitt bundesweit 930.000 Zuschauer (4,7 Prozent) und im Norden 428.000 (11,2 Prozent).