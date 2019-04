Tamedia schnappt sich Hälfte von Zattoo

Tamedia gab im August 2018 bekannt, ihre Anteile an Zattoo International AG auf über 50 Prozent zu erhöhen und damit die Mehrheit am Unternehmen zu übernehmen. Jetzt ist der Deal genehmigt.



Die Schweizer Tamedia AG möchte weitere Anteile an der Zattoo International AG erwerben. Der Medienkonzern hatte erst Ende August 2018 die Mehrheit an dem TV-Streamingdienst erworben. Bereits seit 2008 hält Tamedia 29 Prozent von Zattoo. Nun sollen die Anteile auf über 50 Prozent ausgebaut werden.