Tankstelle wird Schauplatz für ZDF-Sitcom

Was macht ZDF Neo an einer Tankstelle? Statt zu tanken, zeigt der Sender den chaotischen Alltag einer Nachtschicht. An der "Super"-Tankstelle spielt die neue zwölfteilige Sitcom "Tanken - mehr als Super".



Ab 31. Juli nimmt ZDF Neo seine Zuschauer mit zum Tanken. Besser gesagt mit zu einer "Super"-Tankstelle. Diese wird nämlich Schauplatz der Sitcom "Tanken - mehr als Super".