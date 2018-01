"Tannbach" im ZDF verhalten – Guter ProSieben-Serienstart

Der zweite ZDF-Dreiteiler über das fiktive geteilte deutsch-deutsche Dorf "Tannbach" verzeichnet zum Start eine geringere Resonanz als beim ersten Dreiteiler. Zufrieden kann ProSieben sein.



Der ZDF-Dreiteiler "Tannbach - Schicksal eines Dorfes" hat am Montag einen schwächeren Start als vor drei Jahren erwischt. 5,29 Millionen Zuschauer verfolgten um 20.15 Uhr den Auftakt der Geschichte um die zwischen Ost- und Westdeutschland geteilte Ortschaft zu Beginn der 60er Jahre. Der Marktanteil betrug 16,3 Prozent.