"Tannbach" steigert sich - "Der Bachelor" solide

"Tannbach" hat noch Luft nach oben - der zweite Teil kam am Mittwoch im ZDF aber auf mehr Zuschauer als der erste am Montag. Ordentlich lief zum Auftakt die RTL-Kuppelreihe "Der Bachelor".



Der ZDF-Dreiteiler "Tannbach - Schicksal eines Dorfes" hat sich gemessen an der Publikumsresonanz mit dem zweiten Teil gesteigert. 5,73 Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwochabend ab 20.15 Uhr die Geschichte des fiktiven Orts Tannbach, durch den nach dem Zweiten Weltkrieg die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland gezogen wurde. Der Marktanteil betrug 18,0 Prozent. Den ersten Teil am Montag hatten 5,29 Millionen Menschen gesehen.