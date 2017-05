Tanz durch den Mai mit Sky Arts HD

Statt Tanz in den Mai heißt es bei Sky Arts HD Tanz durch den Mai. Der Sender legt im Wonnemonat sein Hauptaugenmerk auf Musik von Britpop bis Hip Hop.



Bei Sky Arts HD wird den ganzen Mai lang getanzt, denn einen Schwerpunkt für den Sender stellt im Mai 2017 die Musik dar. Egal, ob Hip Hop oder Britpop, für jeden ist etwas dabei. Auf dem Kunst- und Kultursender erwarten den Zuschauer immer freitags um 20.15 Uhr die besten Songs sowie eine Vielzahl an Musik-Dokus, die exklusiv zum ersten Mal bei Sky Arts HD über den Bildschirm flimmern.