Tanzt der "Tatort" zu oft aus der Reihe?

Ein Spuk-"Tatort" wie am heutigen Sonntag: Muss das sein? Ist das ARD-Format inzwischen zu häufig kein normaler Krimi mehr? Fragen und Antworten zum beliebtesten TV-Format der Deutschen.



Die Geister, die er rief: Am Sonntagabend zeigte die ARD - passend zu Halloween am Dienstag (31.10.) - eine Art Horrorfilm als Sonntagskrimi. Der Frankfurter "Tatort" mit Margarita Broich und Wolfram Koch hieß "Fürchte dich" und drehte sich um ein Spukhaus samt Geist. Geht das zu weit? Und auch sonst: Wird der "Tatort" immer weniger den Zuschauererwartungen gerecht? Fällt er zu oft aus der Rolle? Ja, finden selbst ARD-intern einige Verantwortliche. Ein paar Fragen und Antworten:



Was sagen die Macher beim Hessischen Rundfunk zu ihrem Gruselkrimi?

Die hr-Fernsehspielchefin Liane Jessen hält Krimis generell für eine "säkularisierte Form des Horrorfilms". Deshalb sei der Horror-"Tatort" gar nicht so ein großes Experiment. Redakteur Jörg Himstedt spricht von einem sogenannten Hybrid-"Tatort", der den klassischen Ermittler-"Tatort" mit dem Genre des Horrorfilms verbinde und beide Genres ernstnehme. Horrorfilm und Kriminalfilm seien eine Art Fortführung des Märchenerzählens.



Gab es schon mal übernatürliche oder schräge Phänomene im "Tatort"?

Nicht nur einmal. Am verrücktesten war wohl ein Film vor 20 Jahren. In der paranormalen Folge "Tod im All" (1997) mit Ulrike Folkerts als Lena Odenthal sowie Gastrollen für Anke Engelke, Ingolf Lück, Dietmar Schönherr und Nina Hagen entpuppte sich am Schluss ein Wasserturm als Ufo mit Außerirdischen. Alles klar? Gar nichts klar!