"Targeting": Gezielte Werbe-Kampagnen jetzt auch im Fernsehen

Was im Internet schon gängige Praxis ist, könnte jetzt auch die Fernsehlandschaft erobern. Die ersten Sender nutzen Targeting, also zielgruppenorientierte Werbung.



Reiseanbieter Schauinsland-Reisen, Nachrichtensender ntv und RTL-Vermarkter IP Deutschland wollen in Zukunft auch im Fernsehen auf Targeting, also gezielte Werbung, setzen. Die Methode funktioniert so: Reiseanbieter Schauinsland-Reisen will Urlaubsreisen verkaufen. Das funktioniert besonders gut an verregneten und kalten Tagen.