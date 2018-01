Tatjana Gsell muss das RTL-Dschungelcamp verlassen

Nach zwei Tagen ohne Rausschmiss ist Tatjana Gsell (46) am Montagabend aus dem RTL-Dschungelcamp geflogen.



Die Society-Lady Tatjana Gsell bekam die wenigsten Anrufe der Zuschauer und freute sich sichtlich über ihren Abschied. Eigentlich hatte sich Schlagersängerin Tina York (63) seit Tagen gewünscht, das Camp verlassen zu dürfen. Damit kämpfen nun noch sieben C-Promis darum, am Samstag die zwölfte Staffel der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" zu gewinnen.