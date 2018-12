"Tatort: Der höllische Heinz" - Krimi-Western in Ostdeutschland

Aufsatteln! Der neue Weimarer "Tatort" versucht sich am Westernfilm und die Kommissare Dorn und Lessing lösen zwischen Lasso-Schwingen, Rinder-Hüten und Gesangseinlagen im Saloon einen Mordfall - vor allem auf Wunsch von Schauspielerin Nora Tschirner, wie es heißt.



Wer hat den Häuptling von "El Doroda" auf dem Gewissen? Die Suche nach der Antwort auf diese Frage führt das Weimarer "Tatort"-Ermittlerpaar Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) geradewegs in einen Western. Für den Zuschauer sind das beste Voraussetzungen, um am Neujahrsabend - dem Ausstrahlungstermin - beim Finden von Genrezitaten zu überprüfen, ob es alle Gehirnzellen mit ins neue Jahr geschafft haben. Denn neben den üblichen Weimar-Zutaten aus aberwitzigem Plot, schrägen Vögeln sowie trockenen und absurden Dialogen werden dieses Mal jede Menge Verweise aus Filmklassiker mit in den Topf geworfen.