"Tatort"-Dreh verwirrt Kiffer

Beim Dreh des "Tatorts" in Weimar verwechselte ein Freund des Marihuanas echte Polizisten mit Schauspielern.



Bei den Dreharbeiten zu einer neuen "Tatort"-Folge in Weimar hat ein Mann mit Marihuana-Zigarette echte Polizisten mit Schauspielern verwechselt. "Der Mann schob am Amtsgericht sein Fahrrad direkt an uns vorbei", sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Dabei sei der Joint hinter seinem linken Ohr deutlich zu sehen gewesen. Bei der Überprüfung der Zigarette wurde ein Marihuana-Tabakgemisch gefunden.