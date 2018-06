"Tatort"-Duo ermittelt in Deutschlands ältester Fußgängerzone

Die Frankfurter TV-Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) haben am Freitag in Deutschlands ältester Fußgängerzone ermittelt.



Auf der Kasseler Treppenstraße drehte der Hessische Rundfunk (hr) für seinen neuen "Tatort" mit dem Arbeitstitel "Mühle". "Wir haben Drehorte ausgesucht, die man erkennen kann", sagte ein hr-Sprecher. Kassel solle im TV identifizierbar sein. Die Treppenstraße wurde im November 1953 eröffnet. Sie gilt als erste Fußgängerzone Deutschlands.