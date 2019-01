"Tatort"-Kommissar Stellbrink zum letzten Mal im Saarland

"Tatort"-Ermittler Stellbrink muss den Mord an einer Schwesternschülerin aufklären. Es ist sein achter und zugleich letzter Fall. Schauspieler Devid Striesow geht künftig andere Wege.



Anika ist eine engagierte Schwesternschülerin. Während ihre Freundin Vanessa lieber den Semesterabschluss im Wohnheim feiert und sich mit dem attraktiven Arzt Dr. Sharifi vergnügt, arbeitet sie ehrenamtlich in der Initiative "Mediziner für Asyl" mit. Als Anika wenige Stunden später nach Hause kommt, ist Vanessa tot: erdrosselt im Zimmer ihrer Freundin. Das Ende einer Sex-Affäre? Eine Verwechslung? Die Tat des jungen Flüchtlings Kamal, der sich kurz zuvor als Verräter entpuppt hat? Ein kniffeliger Fall für Hauptkommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow), der zum letzten Mal auf Verbrecherjagd im Saarland geht.