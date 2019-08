"Tatort"-Kommissarin Bagriacik sieht Rolle als Ritterschlag

Für Schauspielerin Almila Bagriacik ist das Mitwirken in der "Tatort"-Krimireihe "etwas Besonderes".



"Das ist auf jeden Fall ein Ritterschlag, "Tatort"-Kommissarin zu werden", sagte Bagriacik der Deutschen Presse-Agentur. "Ich kann nicht sagen, dass es schon immer ein Traum von mir war." Der "Tatort" habe aber einen Stellenwert in der Gesellschaft.