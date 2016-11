Tatort-Kommissarinnen verdienen weniger als männliche Kollegen

Unruhe in der Welt des Tatorts: Gerade mal 16 Kommissarinnen stehen 28 Kommissaren gegenüber. Außerdem verdienen sie weniger als ihre männlichen Kollegen. Nun machen die Schauspielerinnen ihrem Ärger Luft.



"Frauen werden immer noch benachteiligt. Männer besetzen häufig nur Männer." Das kritisiert Elisabeth Brück, saarländische Tatort-Ermittlerin in der Zeitschrift "Closer". Auch Maria Furtwängler vom Hannoveraner Tatort äußert sich in der Zeitschrift ähnlich kritisch: "Zwei von drei Rollen sind männlich besetzt. Frauen kommen ab einem bestimmten Alter kaum noch vor."