"Tatort" Nummer 1101 ist eine Hommage an einen Kinoklassiker

Ein Tatort wie in der Zeit festgefroren - Leitungsdrähte, die wie schwarze Linien über den Bildschirm ziehen vor weißer Weite. Eine Filmmusik, die frösteln lässt. Mainhattan ist weit im neuen Frankfurt-Tatort.



Wenn Frankfurt als die amerikanischste aller deutschen Großstädte bezeichnet wird, ist in der Regel die Skyline von "Mainhattan" mit Bürohochhäusern und Wohntürmen gemeint. Der Mittlere Westen der USA drängt sich nicht gleich als Idee auf. Im neuen Frankfurter "Tatort" am Sonntagabend (20.15 Uhr, Das Erste) ist von Wolkenkratzern nichts zu sehen. Stattdessen ist die Episode "Falscher Hase" unter der Regie von Emily Atef eine Hommage an den Kinoklassiker "Fargo".



Die Kamera erweckt den Eindruck winterlicher, amerikanischer Weite so gut wie das im eher milden Klima am Main eben möglich ist: Nebel, grauer Himmel, zwei sich im Fast-Nirgendwo kreuzende schmale Straßen, einsame Bäume wie am Ende der Welt. Da schafft es Kameramann Armin Dierolf sehr überzeugend, in der eigentlich dicht-besiedelten Landschaft eine Atmosphäre einzufangen, als komme dort nur alle drei Stunden mal ein Auto vorbei. Und auch die Musik lässt frösteln und passt zu Einsamkeit und Kälte.