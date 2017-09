"Tatort"-Premiere im Schwarzwald: Waffenhändler & ein totes Kind

Schwarzwald-Schlucht statt Großstadt-Dschungel: Der "Tatort" schickt ein neues Ermittler-Duo ins Rennen. Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner gelingt ein eindrucksvoller Auftakt - auch ohne Harald Schmidt.



Freiburg (dpa) - Es ist ihr erster Fall. Und er führt sie an ihre Grenzen. Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner sind das neue "Tatort"-Team. Die beiden Kommissare ermitteln für die Krimireihe der ARD im Schwarzwald. Statt Frieden und Urlaubsromantik erwartet sie dort Mord und Totschlag. Premiere hat das Schwarzwald-Duo an diesem Sonntag (1. Oktober), 20.15 Uhr, im Ersten. Es geht um Waffenhändler und ein totes Kind. Es ist ein düsterer und klug inszenierter Fall.