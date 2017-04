"Tatort"-Ranking: Immer wieder Münster - aber warum nur?

Münster ist und bleibt ein Mysterium - warum lockt der "Tatort" rund fünf Millionen mehr Menschen vor die Bildschirme als jeder andere Krimi der ARD-Reihe? Das ist nicht leicht zu beantworten.



14,56 Millionen - selbst die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss anerkennen, dass der ARD-"Tatort" aus Münster mit Zuschauerzahlen jongliert, die sie mit normalen Qualifikationsspielen zur Fußball-WM nicht mehr erreicht. Der neue Rekord von Axel Prahl und Jan Josef Liefers als ungleiches Ermittler-Duo wirft die Frage nach dem "Warum" auf. Vollends zu beantworten ist sie nicht.