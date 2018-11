"Tatort": SWR dreht Fortsetzung zu Odenthal-Fall von 1991

Zum 30-jährigen Dienstjubiläum von "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal - gespielt von Ulrike Folkerts - dreht der SWR eine Fortsetzung des umstrittenen Falls "Tod im Häcksler" aus dem Jahr 1991.



Die Dreharbeiten für den neuen Fall sollen im Frühjahr 2019 beginnen. Neben Ulrike Folkerts (57) wird auch Ben Becker (53) in der Rolle des Dorfpolizisten Stefan Tries wieder mit dabei sein, wie eine SWR-Sprecherin am Samstag sagte. Zuvor hatte der "Spiegel" darüber berichtet.