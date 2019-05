"Tatort"-Saison endet mit Fall aus der Schweiz

Die "Tatort"-Saison geht in diesem Jahr mit einem Schweizer Fall zu Ende. Die Folge "Ausgezählt" ist am Sonntag, 16. Juni, zur gewohnten Zeit um 20.15 Uhr zu sehen.



Vor der Sommerpause ist das der letzte "frische" Krimi, in der Woche darauf kommt bereits als Wiederholung die Kieler "Tatort"-Folge "Borowski und das dunkle Netz" aus dem Jahr 2016, in der Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) noch an der Seite seiner Kollegin Sarah Brandt (Sibel Kekili) zu sehen ist, die inzwischen längst den Dienst an der Kieler Förde quittiert hat.