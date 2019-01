"Tatort"-Schauspieler Claus Dieter Clausnitzer wird 80

Seit fast 20 Jahren spielt er den kiffenden Taxifahrer im Münster-"Tatort". Durch Loriot wurde Claus Dieter Clausnitzer dem Fernsehpublikum bereits in den 1970er-Jahren bekannt. Am Dienstag wird der Schauspieler aus Dortmund 80 Jahre alt.



Ein bekanntes Fernsehgesicht ist Claus Dieter Clausnitzer schon lange. In der ARD spielt er seit 2012 in der Telenovela "Rote Rosen" den Hannes Lüder, im Münster-"Tatort" seit 2002 den kiffenden Taxifahrer und "Vadder" von Kommissar Thiel. Aber bereits seit den 1970er-Jahren ist er einem Millionen-Publikum vertraut: Damals war er in Loriots berühmten Lotto-Sketch zu sehen, in dem Erwin Lindemann in Wuppertal eine Herrenboutique eröffnen will. Der Schauspieler wird am 15. Januar 80 Jahre alt.