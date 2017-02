"Tatort"-Schauspieler Martin Lüttge gestorben

Seine Karriere pendelte zwischen Theater-Bühne und TV-Bildschirm: Sowohl als Faust als auch als "Tatort"-Kommissar Bernd Flemming überzeugte Martin Lüttge die Zuschauer. Am letzten Mittwoch verstarb der Schauspieler in seiner norddeutschen Heimat.



Bekannt wurde er im Fernsehen, doch sein Herz hing mehr am Theater. Der Schauspieler Martin Lüttge stand als TV-Partner von Hardy Krüger jr. in der ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau" vor der Kamera; bereits Anfang neunziger Jahre eroberte er als "Tatort"-Kommissar Bernd Flemming die Gunst der Fernsehzuschauer. Der eher bodenständige, leicht verschrobene Kommissar als Nachfolger des legendären Ermittlers Horst Schimanski (Götz George) wurde von Kritikern hochgelobt. Trotzdem verabschiedete sich Lüttge damals nach nur 15 Folgen, um sich wieder mehr dem Theater zu widmen.