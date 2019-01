"Tatort"-Zuschauerzahl 2018 erneut leicht gesunken

Der "Tatort"-Krimi im Ersten ist oft ein Quotenknaller. Der Spitzenwert lag 2018 bei mehr als 12 Millionen. Doch der mittelfristige Trend zeigt nach unten.



Der ARD-"Tatort" ist nach wie vor das beliebteste Fernsehformat in Deutschland, verliert aber seit Jahren auf hohem Niveau an Zuschauern. Das wird klar, wenn man auf die Durchschnittsquote schaut. Bei einer Erstausstrahlung eines «Tatort»-Krimis saßen im Jahr 2018 im Schnitt 8,65 Millionen Menschen vor dem Bildschirm. Die Durchschnittsquote war damit 2018 so tief wie seit 2011 nicht mehr.



Das geht aus einer Auswertung der Programmdirektion Erstes Deutsches Fernsehen in München hervor. Der durchschnittliche Marktanteil blieb mit 24,9 Prozent in etwa gleich (Vorjahr 25,0 Prozent bei im Schnitt 8,91 Millionen Zuschauern). 2016 schauten durchschnittlich 9,02 Millionen Zuschauer jede neue Folge der beliebten ARD-Reihe. 2015 waren es noch rund 9,5 Millionen.