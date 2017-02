"Tatort" als Experiment: Odenthal ermittelt ohne Drehbuch

Einen völlig neuen Ansatz verfolgt der neue "Tatort" aus Ludwigshafen. In "Babbeldasch" kommt Kommissarin Lena Odenthal bei der Mordermittlung in einem Mundarttheater ohne Drehbuch aus. Das Ergebnis ist jedoch zwiespältig.

In Realität ist Kopper (Andreas Hoppe) im Italienurlaub, aber in Lenas (Ulrike Folkerts) Träumen ist er als Gesprächspartner präsent. Bild: © SWR/Martin Furch



Der neue "Tatort" mit Lena Odenthal wird von Vielen mit Spannung erwartet. Das hängt weniger mit dem aktuellen Fall der Ludwigshafener Ermittlerin (gespielt von Ulrike Folkerts) zusammen als mit der Herangehensweise von Filmemacher Axel Ranisch. Der hat nämlich Neuland betreten und - erstmals in der Geschichte der für Experimente bekannten Krimireihe - ohne ausformuliertes Drehbuch und mit viel Improvisation gedreht. "Tatort - Babbeldasch" heißt der Film, der an diesem Sonntag (20.15 Uhr) im Ersten läuft. Er hat das Potenzial, die Fernsehgemeinde zu spalten.



"Babbeldasch", das ist der Name eines (fiktiven) Ludwigshafener Mundarttheaters, in das Odenthal abends von ihrem Kollegen Peter Becker (Peter Espeloer) geführt wird. Boulevardtheater auf Pfälzisch ist nicht ihr Ding, das wird schnell klar. Spannend wird es, als die Theaterchefin Sophie Fettèr (Malou Mott) ihren Einsatz verpasst - weil sie tot in ihrer Garderobe liegt. Die Mimin, die allergisch gegen Mohn war, starb an einem mit Mohn präparierten Schokocroissant - und weil ihr Notfallset nicht dort lag, wo es sein sollte. Es beginnt die Suche nach Antworten auf die Frage, wer sie umgebracht hat. Odenthal und ihr Team haben dabei viel mit den Theaterleuten zu tun, die von den Amateurschauspielern des (realen) Mundarttheaters Hemshofschachtel gespielt werden.