"Tatort" aus Dortmund ab 2020 ohne Aylin Tezel

Das Dortmunder "Tatort"-Team verliert ein weitere Mitglied. Nach dem Abschied von Daniel-Darsteller Stefan Konarske 2017 wird im kommenden Jahr ein weiteres Gesicht verschwinden.



Am gestrigen Dienstag haben die Dreharbeiten für den "Tatort - Monster" aus Dortmund begonnen. Es wird der vorletze mit Aylin Tezel sein. Aylin Tezel hat sich entschieden, ab 2020 das Team des Dortmunder "Tatort" zu verlassen. Sie war seit Beginn fester Bestandteil des vierköpfigen Ermittler-Teams aus dem Ruhrgebiet.