"Tatort" aus Köln - Mord und Intrigen in der Bau-Branche

Nach zehnmonatiger Pause dürfen die Kölner "Tatort"-Ermittler Ballauf und Schenk mal wieder ran. Sie müssen den Tod einer Hotelangestellten aufklären und das Rätsel um eine verschwundene Frau lösen. Das tun sie mit der routinierten Gelassenheit aus über 20 Dienstjahren.



Zwei Gestalten ringen unter einer Dusche miteinander, plötzlich rutscht eine von ihnen - eine Frau mit Lederhalsband - blutend zu Boden. Wenig später liegt eine Tote vor einem Haus - sie wurde vom Balkon gestoßen. Ein Fall für Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Endlich mal wieder, möchte man sagen - denn Fans des Kölner "Tatort" mussten sich lange in Geduld üben.