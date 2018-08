"Tatort" ist 2018 wieder beliebter

Es geht wieder bergauf beim "Tatort". Seine Einschaltquote steigt.



Die bislang 22 neuen Krimis 2018 haben im Ersten im Schnitt 9,22 Millionen Zuschauer gesehen (Marktanteil durchschnittlich 26,2 Prozent). Im ganzen vergangenen Jahr sahen im Schnitt 8,91 Millionen jede "Tatort"-Erstausstrahlung (25,0 Prozent). Die Durchschnittsquote war damit im Kalenderjahr 2017 so tief wie seit sechs Jahren nicht mehr. Nur fünf der 35 Krimis hatten mehr als zehn Millionen Zuschauer. Im bisherigen Kalenderjahr 2018 hatten dagegen schon 9 der 22 Krimis mehr als zehn Millionen Zuschauer.