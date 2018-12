"Tatorte" – Brandts letzter "Polizeiruf" als von Meuffels

Matthias Brandt tritt ab. In dem neuen Münchner "Polizeiruf 110" mit dem Titel "Tatorte", einem Seitenhieb auf die größere Sonntags-Krimi-Konkurrenz, hat er seinen letzten Auftritt. Der Soundtrack dazu: "Drei Jahrhunderte trauriger Musik".



Als Hanns von Meuffels die folgenschwere Entscheidung trifft - folgenschwer für sich selbst, folgenschwer für die "Polizeiruf 110"-Reihe - da läuft in seinem Auto eine CD mit dem Titel "Melancholia". "Drei Jahrhunderte trauriger Musik".