Tatortermittler bei "Wer weiß denn sowas?"

In der nächsten Woche geben sich wieder Stars aus Sport und Kultur die Klinke bei "Wer weiß denn sowas?" in die Hand. So sind am Donnerstag zum Beispiel die "Tatort"- Ermittler aus Dresden und Dortmund zu Gast.



Am Montag (10. Dezember) geht es mit den "Schwarzwaldklinik"- Stars Gaby Dohm und Barbara Wussow los. Einen Tag später liefern sich die Skisprung-Legenden Dieter Thoma und Jens Weißflog einen sportlichen Schlagabtausch um die richtigen Antworten auf amüsante und überraschende Fragen aus zwölf Kategorien. Meldungen zu diesem Thema

Die Schauspiel-Brüder Felix von Jascheroff und Constantin von Jascheroff treten am Mittwoch (12. Dezember) zum familiären Wettstreit an, um möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zu erspielen.



Am Donnerstag ist Tatorttag. Dann wollen der Dresdner Kommissariatsleiter Schnabel (Martin Brambach) und sein Kollege, der Dortmunder Hauptkommissar Faber (Jörg Hartmann), beweisen, dass sie auch die kniffligen Quiz-Fälle lösen können.



An der Seite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton rätseln zum Wochenende die Sänger Angelo Kelly und sein Bruder Joey Kelly um die Wette.



"Wer weiß denn sowas?" läuft wochentags immer um 18 Uhr im Ersten.