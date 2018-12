Tatortkritik: Von Drohnen und kaputten Killern

Ein Psychologe wird in seiner Praxis ermordet. Ein Racheakt? Die dienstälteste "Tatort"-Kommissarin Lena Odenthal und ihr Team geraten bei den Ermittlungen wortwörtlich zwischen die Fronten.



Plötzlich kommt der Krieg nach Ludwigshafen - und Kommissarin Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) ist mittendrin. "Vom Himmel hoch" heißt der "Tatort", der an diesem Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt wird. Doch es geht nicht um das bekannte Adventslied von Martin Luther, sondern um den US-amerikanischen Drohnenkrieg und die umstrittene Rolle der Militärbasis Ramstein darin. In Zeiten terrorgeschützter Weihnachtsmärkte kann ein Krimi kaum aktueller sein. Die Zuschauer erwartet ein "Tatort", der zeigt, das Deutschlands Sicherheit nicht nur am Hindukusch verteidigt wird.