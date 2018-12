"Tatortreiniger" wird eingestellt

Das Aus für Bjarne Mädel als "Tatortreiniger" kommt überraschend. Die Drehbuchautorin überzeugte den Rest der Crew aufzuhören, "wenn's am schönsten ist."



"Das hat nichts zu tun mit Quoten, Gagen, Gehältern – das ist davon unabhängig." beteuert Autorin Mizzy Meyer. "Ich trage die Entscheidung natürlich voll mit, aber ich hätte schon noch ganz gern ein paar Jahre geputzt", sagt hingegen Hauptdarsteller Bjarne Mädel. "Zumal dieses Format ohnehin ein Geschenk war."



Als Heiko Schotte rückte er im weißen Schutzanzug am Leichenfundort an und philosophierte mit Angehörigen und Anderen über den Sinn des Lebens – Comedy zumeist als Kammerspiel.