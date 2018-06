"Team Wallraff": BGH-Urteil straft RTL ab

Die investigative Serie zeigte Heimbewohner in entwürdigender Weise - die Klinik klagte. Der Bundesgerichtshof hat eine Beschwerde seitens RTL nun abgewiesen - damit ist das Urteil aus Vorinstanz rechtskräftig und für den Kölner Sender könnte es teuer werden.



Nachdem eine Beschwerde von RTL vor dem Bundesgerichtshof kein Gehör fand, ist das Urteil des OLG Köln nun rechtskräftig: Der Sender darf die fraglichen Reportageteile weiterhin nicht ausstrahlen und ist zudem den MK-Kliniken zu Schadensersatz verpflichtet.