"Team Wallraff": Gericht weist Klagen gegen RTL zurück

Im Streit um eine Reportage des "Team Wallraff" konnte RTL einen juristischen Erfolg verbuchen. Das Landgericht Köln wies zahlreiche Verbotsanträge der klagenden Marseille-Kliniken zurück.



Die Enthüllungen der Undercover-Journalisten des "Team Wallraff" sind vor allem für die betroffenen Unternehmen unerfreulich. Die Reaktionen fielen bisher jedoch meist moderat aus. Nur die Marseille-Kliniken suchten offen die juristische Konfrontation mit dem Sender RTL und strengten bereits mehrere Verfahren an. Dabei konnte der Klinikbetreiber sogar kleinere Erfolge wie etwa einstweilige Verfügungen gegen die Ausstrahlung einer Folge im Internet sowie vor dem Landgericht Hamburg gegen bestimmte Aussagen erwirken. In einem weiteren Fall konnte nun jedoch RTL einen Erfolg vor Gericht verbuchen.