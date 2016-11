Tech-Thriller-Serie "StartUp" exklusiv bei Amazon Prime Video

Der Streamingdienst Amazon Prime Video bringt die Serie "StartUp" ins Programm. In der Tech-Thrillerserie geraten die Gründer einer Technik-Firma auf die schiefe Bahn. In der Hauptrolle ist Martin Freeman zu sehen.



Eine Gruppe junger Unternehmer mit einer umstrittenen Technik-Idee, Schwarzgeld, eine haitianische Gang und ein mächtiger FBI-Agent: Was bei dieser explosiven Mischung herauskommt, zeigt die Serie "StartUp", die ab Dienstag bei Amazon Prime Video zu Verfügung steht.