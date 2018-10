TechniSat: Startschuss für Werbewelle

Zum Jahresendgeschäft will TechniSat nochmal so richtig aus den Vollen schöpfen. Eine Werbeoffensive soll Verbraucher anlocken. Was kann der beworbene UHD-Fernseher Technivista SL?



In TV-, Print- und Onlinewerbung legt TechniSat zum Ende des Jahres noch einen Zahn zu. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik will das Geschäft nochmal so richtig ankurbeln und Konsumenten von den eigenen Produkten überzeugen. Eine Werbewelle soll helfen.