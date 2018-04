TechniSat ist Partner des SWR3 Comedy Festivals

Gerade findet in Bad Dürkheim das SWR3 Comedy Festival statt. TechniSat ist der offizielle Partner des dreitägigen Events.



In dem beschaulichen Städtchen in der Metropolregion Rhein-Neckar ist gerade richtig was los. Auf fünf Bühnen treten rund 20 Künstler auf. Der offizieller Partner des SWR3 Comedy Festivals 2018 ist TechniSat.