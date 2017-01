TechniSat präsentiert neuen DVB-T2-HD-Receiver

Der Wechsel im digitalen Antennenfernsehen auf DVB-T2 HD rückt näher, Technisat bietet dafür einen neuen Receiver an. Der Digipal T2 DVR steht laut Hersteller für große Programmvielfalt und kommt inklusive Freenet TV.



Ab sofort ist der neue DVB-T2-HD-Receiver Digipal T2 DVR von TechniSat auf dem Markt erhältlich. Damit zielt der Hersteller natürlich auf Kunden ab, die sich noch vor der Abschaltung des alten Antennensignals am 29. März 2017 in den Ballungsgebieten mit einem neuen Gerät ausstatten möchten, das dem Übertragungsstandard DVB-T2 HD gerecht wird.

Meldungen zu diesem Thema

SVS bringt neuen DVB-T2-HD-Empfänger auf den Markt

Verbraucherschützer warnen vor Betrug mit DVB-T2

Neue Dreambox DM525 Combo erschienen

In diesem Zuge verspricht TechniSat eine größtmögliche Programmvielfalt inklusive Freenet TV, über das per DVB-T2 HD in Full HD alle wichtigen deutschen Privatsender empfangen werden können. Die Entschlüsselung der privaten Sender erfolgt demnach über das im Digipal T2 DVR verbaute Irdeto Entschlüsselungssystem, das sich für den Empfang von Freenet TV verantwortlich zeigt.



Ferner verspricht der Hersteller ein 7-Segment-Display, Aufnahme auf einen USB-Datenträger sowie eine digitale Programmzeitschrift. Die Handhabung soll dank Autoinstall und ISI Mode intuitiv und damit kinderleicht gestaltet werden. Als unverbindliche Preisempfehlung spricht der Hersteller 129,99 Euro aus. Erhältlich ist das Gerät über den TechniShop und beim Fachhändler.