Technik, Computer & Fotografie: Was Männer im Netz bewegt

Was interessiert Männer im Internet, welche Plattformen nutzen sie? Dieser Frage ist eine Studie nachgegangen, die die Counter Part Group in Auftrag gegeben hat. Die Ergebnisse zeigen, dass vor allem das Alter eine Rolle spielt - aber nicht immer.



Das Medienmagazin "Horizont" berichtet über eine aktuelle Umfrage, welche Aufschlüsse über das Nutzerverhalten von Männern im Internet geben soll. Zunächst einmal konnte festgestellt werden, dass besonders das Alter der Testpersonen Einfluss auf ihr Verhalten im Internet hat.



So kommen die Kategorien Comedy und Gaming wenig überraschend vor allem bei einer jüngeren Zielgruppe an. Ältere Mitglieder der männlichen Zunft interessieren sich hingegen vermehrt fürs Reisen. Lässt man das Alter außer Acht interessieren sich männliche Social-Media-Nutzer laut der Studie vor allem für Technik, Computer Fotografie (jeweils 46 Prozent) und Musik (45 Prozent). Auch die Themen wie Gesellschaft, Politik und Medien (37 Prozent) und Sport und Fitness (34 Prozent) finden bei Männern Anklang.



Gleichzeitig locken die Themen Mode (12 Prozent) und Körperpflege und Styling (10 Prozent) nur wenige Testosteronbolzen hinter dem Ofen hervor.