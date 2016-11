Technimedia UHD Plus SL: Technisat mit neuem 4K-Fernseher

Technisat hat einen neuen Fernseher seiner Technimedia-Reihe auf den Markt gebracht. Der Technimedia UHD Plus SL kommt neben 4K-Auflösung mit exzellentem Soundsystem.



Technisat stellt seinen neuesten Fernseher vor. Der Technimedia UHD Plus SL soll neben scharfen Bild mit UHD Plus auch mit seinem herausragenden Soundsystem überzeugen. Das Gerät ist eine Variante des schon länger auf dem Markt befindlichen Technimedia UHD Plus.