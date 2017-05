Technisat Vogtland feiert 25jähriges Bestehen

Der Unterhaltungselektronik-Experte Technisat feiert mit seinem Standort im Vogtland das 25jährige Jubiläum. An dem Standort stellen 90 Mitarbeiter Produkte unter dem Prädikat "Made in Germany" her.



Bevor sich die Technisat Vogtland GmbH im Juni 1992 in Schöneck ansiedelte, war dies der Standort für die Orgelproduktion der Klingenthaler Harmonika.

Wie die Firma am Dienstag meldete, feiere man das 25-jährige Jubiläum, denn so lange werden im Technisat-Werk bereits Geräte produziert. HDTV-Receiver, Digitalradios, Entschlüsselungsmodule, Multischalter, Techni-Router-Einkabellösungen und Sat-Installationsprodukten werden hier hergestellt.



Mittlerweile arbeite man mit 90 Mitarbeitern auf sechs Etagen an qualitativ hochwertigen Produkten, heißt es. 2011 wurde das Werk modernisiert. Moderne Bestückungsmaschinen sollen eine gleichbleibend hohe Qualität der Produkte sichern. Man investiere regelmäßig in den Standort, so Technisat, um Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.



Auch innerhalb der Technisat-Firmengruppe sei der Standort von großer Bedeutung. Immerhin werde hier das Herzstück digitaler Produkte hergestellt: Leiterplatten.